１９９０年代に東大のエースとして活躍した自民党の衆院議員・神田潤一氏（５５）が２６日、スポーツ報知のインタビューに応じ、留年してまでも箱根駅伝出場を目指した思い出を語り、今年の第１０２回箱根駅伝で関東学生連合の７区で区間４位相当と好走した秋吉拓真（東大４年）ら後輩にエールを送った。学生時代に激走した経験を糧に、政治家の道を歩んでいる。（取材・構成＝竹内達朗）１９９３年１０月、第７０回箱根駅伝