オメガギネスで挑んだ先週のフェブラリーＳは５着でした。最内枠から理想的なレース運び。しかし、伸び切れませんでした。現状では少し湿った、グリップが利くような馬場がベストなのかもしれません。６歳でも馬は若いですし、この経験を成長へつなげ、何とかタイトルへ導きたい。今週は競馬界にとっては“節目”の週。今週で最後の西園正調教師には１０年のマイルＣＳをエーシンフォワードで勝たせてもらいました。細かな指示