2026年2月26日にIMARC Groupが公開した調査で、日本の果汁飲料市場の中長期見通しが示されました。2025年の市場規模は98億米ドルで、2034年には130億米ドルまで拡大すると予測されています。成長率は2026年から2034年で年平均3.27％とされ、日常の飲用シーンに根づく需要の強さが見える内容です。 IMARC「日本の果汁飲料市場規模と成長率予測詳細レポート」 発表日：2026年2月26日2025年市場規模：98