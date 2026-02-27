フィリピン軍は日本の海上自衛隊とアメリカ軍とともに、台湾周辺で初めてとなる3か国の共同訓練を実施しました。同行したJNNは、共同訓練の部隊を追跡する中国軍の艦船を撮影、フィリピン軍は「異例の事態だ」と警戒感を示しました。レイナルド・セレーゾ通信員「台湾から約185キロ離れた（フィリピン北部）バタネス諸島付近にいます」日本・アメリカ・フィリピンの共同訓練は23日から行われ、台湾に近いフィリピン北部のバシー海