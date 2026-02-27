アメリカとイランの政府高官による核協議が26日、行われました。仲介国オマーンの外相は「大きな進展があった」として、近く、協議を再開すると明らかにしました。アメリカとイランによる3回目の核問題をめぐる高官協議は26日、オマーンの外相の仲介で、アメリカのウィトコフ特使やイランのアラグチ外相が出席しスイスのジュネーブで行われました。協議終了後、オマーンの外相は、「大きな進展があった」とした上で、アメリカとイ