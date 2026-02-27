中島健人（31）が映画「ラブ≠コメディ」（紙谷楓監督、7月3日公開、読み：ラブノットコメディ）で主演を務めることが26日、分かった。ヒロインを女優の長濱ねる（27）が演じる。仕事に情熱を燃やす人たちの姿を描く物語。中島は、数々のラブコメディー作品で主演を務めるも30歳を機に重厚なドラマでの評価を求める人気俳優の主人公、神崎麗司を演じる。自身のキャリアに悩む中でまたもや王道ラブコメのオファーが届き反発するが、