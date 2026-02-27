身体ごと雪上に投げ出され、複雑な骨折を負ったボン(C)Getty Imagesまさに人生を変えるような壮絶なアクシデントだった。去る2月22日（現地時間）に無事に閉幕したミラノ・コルティナ五輪のアルペンスキー女子滑降で転倒し、左足脛骨を複雑骨折したリンゼイ・ボン（米国）だ。【動画】大量のボルトが足に…ボンが公開した生々しい傷跡そもそも厳しい状態でのチャレンジではあった。41歳の女王は、五輪の約1週間前のW杯戦で左膝