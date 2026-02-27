湖南省長沙市にスマート販売ロボットが登場した。中国新聞網が伝えた。このロボットはドリンクやスナック菓子といった商品をスムーズにピックアップして買物客に提供することができるほか、通行人とウイットに富んだ会話を交わし、スマートな受け答えをするなど、ハイテク感満載となっている。（提供/人民網日本語版・編集/KM）