パドレスの松井裕樹（ゲッティ＝共同）【ピオリア（米アリゾナ州）共同】左脚故障でワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場を辞退した米大リーグ、パドレスの松井裕樹投手が26日、キャンプ地のアリゾナ州ピオリアで取材に応じ「葛藤はすごくあったが（患部の）状態を見たら即断即決だった」と心境を語った。松井は19日に実戦形式で登板した際に左脚付け根の張りを訴えた。治療を施したものの状態は改善せず「このまま