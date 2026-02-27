◇FIBA バスケットボール ワールドカップ2027アジア地区予選 Window2（26日）FIBA バスケットボールワールドカップ2027のアジア地区1次予選のWindow2が行われました。中国と戦った日本は前半に14点リードし折り返しますが、第3クオーターに25失点し逆転負け。日本は第3戦を終わり、2勝1敗となりました。別会場では日本と同じグループBの韓国対台湾が行われ、2連敗中だった台湾が勝利。この結果両試合とも連敗中だったチームが勝利