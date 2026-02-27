日本気象協会は26日、桜の開花予想を発表しました。ことし全国で最も早い開花となるのは福岡市と東京都心で3月20日の予想です。日本気象協会は26日、ことしの桜の開花予想を発表しました。全国で最も早い開花となるのは福岡市と東京都心で3月20日の予想です。福岡市の開花は平年より2日早い予想です。平年と比べて気温が高めに推移した影響とみられています。福岡市の桜の開花の発表は福岡市中央区の福岡管区気象台に植えられたソ