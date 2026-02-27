NY金先物4 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝5194.20（-32.00-0.61%） 金４月限は反落。時間外取引は、前日終盤に利食い売りが出たことを受けて売り優勢で始まったが、米国とイランの核開発協議を控えて押し目を買われた。欧州時間に入ると、ドル安一服を受けて上げ一服となった。日中取引では、核開発協議の合意期待を受けて売り優勢となったが、売り一巡後は続報待ちとなるなか、下げ一服となった。 MINKABU PRESS