ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は伸び悩む展開が見られており、１５６．１０円付近での推移となっている。ＮＹ時間に入ってドル高の動きが見られ、ドル円も１５６円台半ばまで一時上昇し、東京時間の下げを取り戻していたが、上値を抑えられている。 今週は利上げ期待を後退させる日銀関連のニュースが複数伝わり、円安の反応を誘っていたが、利上げ姿勢に変化はないとの報道も伝わり、円は買い戻されていた。ただ、ド