視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』 ©ABCテレビ 2月27日（金）放送でエース探偵が調査する『「ち」が「き」になる小学５年生』は、大阪府の小学５年生の女の子（11）からの依頼。 私には、ずっと困っていることがある。