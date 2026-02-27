ホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）が26日（日本時間27日）のオープン戦、ドジャース戦に「3番・一塁」で出場予定だったが、出場を取りやめた。疲労とWBC出場に向けて長時間移動を考慮してのものだという。メディアの取材に応じた村上は「連日休みなくやってたんで疲れも溜まってました。自分の体力的にも、打席の感覚とかも悪くはないので。とりあえず明日フライトなんで。WBCにしっかりコンディションよく、出るための