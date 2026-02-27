イランのアラグチ外相（AP＝共同）【ジュネーブ共同】米国とイランの政府高官は26日、スイス・ジュネーブでイラン核問題を協議し、対話継続で一致した。仲介国のオマーンが明らかにした。イランのアラグチ外相によると、1週間以内に次回高官協議を実施する。トランプ米政権は中東周辺に大規模な戦力を展開させ、攻撃に踏み切ることも示唆して圧力をかけている。決裂はひとまず回避された模様だが、情勢は予断を許さない。譲歩