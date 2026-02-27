[2.26 EL決勝Tプレーオフ第2戦 シュツットガルト 0-1 セルティック]UEFAヨーロッパリーグ(EL)決勝トーナメントプレーオフ第2戦が26日に行われ、セルティックは敵地でのシュツットガルト戦を1-0で終えたが、2試合合計2-4で敗退となった。FW前田大然は先発フル出場。MF旗手怜央もスタメン起用され、後半33分までプレーした。19日にセルティック・パークで開催された第1戦はシュツットガルトが4-1で勝利。大逆転を目指すセルティ