夢グループの石田重廣社長（67）と保科有里（64）らが26日、都内でゲームソフト「バイオハザードレクイエム」完成披露発表会に出席した。夢グループは、本作のソフトとぶら下がり健康器のセット販売を実施。異色の組み合わせが海外でも反響を呼び、即日完売となった。石田社長は「びっくりしました。うちの商品は完売しないんですよ。もう在庫ばかりなもんですから」と笑った。2人がバイオハザードの世界に入り込んだテレ