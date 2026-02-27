女優の小芝風花（28）が26日、都内で声優を務めたアニメ映画「えんとつ町のプペル〜約束の時計台」（3月27日公開）の公開直前イベントに出席した。お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）による絵本の映画化第2作で、小芝は人に化ける植物の妖精ナギ役。歌唱シーンもあり、「大事なシーンだったから、不安過ぎて2カ月前からボイトレに通いました」と照れ笑い。ただ、出来栄えに関しては「脚本も泣きながら読んで、完成