ヤクルトの沖縄・浦添キャンプは26日間の日程を終え、打ち上げた。春季キャンプは6勤のスケジュールで序盤にケガ人が続出。池山監督は「思い描いていた点数が、総合点が減っている。合格点に満たない」とあえて点数はつけず「キャンプの成功はやはり選手たちの結果。（マイナスは）みんなでカバーして、勝利で消してもらいたい」と語った。主力の山田、内山をはじめ新人の松下（法大）、石井（NTT東日本）らが離脱し、ポジショ