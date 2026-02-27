世界に感動をもたらしたりくりゅうがビッグボーナスを手にした。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで日本勢初の金メダルを獲得した三浦璃来（24）、木原龍一（33）組が26日、都内にある所属先の木下グループ本社を訪問した。グランプリファイナル、四大陸選手権、世界選手権、五輪の世界主要4冠「ゴールデンスラム」達成を祝し、同社から1人2000万円ずつの報奨金が贈呈された。りくりゅうの2人が思わず驚いた