元プロサッカー選手で「ワコマリア（WACKO MARIA）」でディレクターを務めた石塚啓次による「ブエナビスタ（BUENA VISTA）」が、2026年春夏コレクションを発売した。ブエナビスタ原宿および公式オンラインサイトで取り扱っている。コレクションのキーヴィジュアルには歌舞伎俳優の中村獅童を起用した。【画像をもっと見る】新作コレクションでは、セットアップで着用可能なジャケット（3万4000円）とパンツ（2万5000円）のほか