沖縄キャンプを23日に打ち上げたDeNAの1軍本隊が、この日から本拠・横浜スタジアムで再始動。全体練習では相川新監督が自ら内野ノックを打つ場面もあった。オフ期間にホーム側（一塁側）のバックヤードの工事を実施。選手ロッカーのスペースを拡張するなどフルリノベーションされ、指揮官は「僕たちの家みたいなもので、リニューアルされて新鮮な気持ちに。監督室も凄く奇麗になった」と喜んだ。