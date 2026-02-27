女優の広瀬すず（27）が26日、都内でCMキャラクターを務める日本航空のイベントに登場した。これまでプライベートで旅行する機会は少なく「作品が重なったりすると“家で休もう”という思考だった」と苦笑い。それでも「マイルをためるようになってから凄く気持ちがアクティブになったような気がします」と笑顔。最近は友人と韓国に行ったといい「国内もまだまだ行けていない場所が多いので、もっと知りたい」と意欲を見せた