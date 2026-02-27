俳優の柄本明（77）が出演する映画「レンタル・ファミリー」（監督HIKARI）が27日に公開される。柄本が演じるのは、認知症で記憶を失いつつある老俳優・喜久雄。50年以上のキャリアを誇る名優だが、今なお演じることの奥深さに向き合っている。米俳優ブレンダン・フレイザー（57）演じる俳優フィリップが、柄本演じる喜久雄と出会い、心通わせる物語。柄本は「ブレンダンさんは大きくて柔らかい感性で僕を受け止めてくれた」と