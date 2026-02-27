歌舞伎俳優の尾上右近（33）と尾上眞秀（13）が26日、都内で4月の歌舞伎座「四月大歌舞伎」（2〜27日）夜の部「連獅子」の取材会を開いた。歌舞伎舞踊の大曲で、2024年に右近の自主公演「研の會」で共演したが、歌舞伎座で踊るのは初。眞秀が「歌舞伎座でやりたいと思っていたからうれしい」と声を弾ませて「たくさんの人に見てもらうのが好き」と笑うと、右近は「研の會も歌舞伎座を用意したかったんですけど、予算の方が…」