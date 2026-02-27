JRA通算1534勝（2万2176戦）をマークした和田竜二（48）も今月いっぱいで騎手を引退し、調教師に転身する。先月11日に京都で落馬し、左手尺骨と左足脛骨（けいこつ）の骨折、さらに左膝の手術の際に靱帯（じんたい）の損傷が判明。回復に時間を要するため、騎手免許の有効期間中の復帰を断念した。テイエムオペラオーとミッキーロケットでG1を計8勝するなど競馬界を盛り上げた功労者。まずはケガの治療と回復に専念し、開業の