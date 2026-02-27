■ＭＲＫＨＬＤ 123円(+30円、+32.3％) ストップ高 ＭＲＫホールディングス [東証Ｓ]がストップ高。25日の取引終了後に、自社株買いを実施すると発表しており、これを好感した買いが流入した。上限を600万株（自己株式を除く発行済み株数の5.92％）、または6億円としており、取得期間は2月26日から来年2月25日まで。経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の実行と株主への利益還元を目的としている。 ■Ｊ