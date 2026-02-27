相性の良さを生かして公式戦の連敗を2で止める。神戸は27日はホームで福岡と対戦する。スキッベ監督にとっては広島時代に公式戦9勝2分け1敗と大きく勝ち越した相手で「自分たちのいい部分を見せられれば。相手がいることですが、勝ち点3を目標に臨みたい」と話した。DF岩波やDFカエターノら守備陣に負傷者が相次ぎ、主将のDF山川も出場停止。緊急事態を迎えているが、負の連鎖を断ち切る。