喜びも悲しみも、たくさん経験した騎手人生だった。G1・2勝を含むJRA通算1109勝を挙げ、来月から調教師に転身する藤岡佑介（39）が28日の阪神で騎手としてのラストデーを迎える。競馬一家で育ち、04年のデビューから重圧や葛藤と闘い続けた22年間。最後の華やかな表舞台に立つ。藤岡の成長を見守ってきた師匠・作田誠二氏（76）が手記を寄せ、騎手としてのキャリアにピリオドを打ち、新たなステージを迎える弟子にエールを送った