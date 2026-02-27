日本テレビ系の新音楽番組「夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-」（読み：よるのおと）が、今春4月から「火曜プラチナイト」枠内 毎週火曜よる24時24分〜24時54分にて放送決定！初回は4月7日（火）24時24分スタート。その前に、#0となる初回特番を3月31日（火）25時29分〜25時59分 関東ローカルで放送する。本番組は、毎週1組のアーティストをお迎えし、アーティストが楽曲に込めた想いや背景を丁寧に紐解きながら、その物語を凝縮