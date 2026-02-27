俳優の横浜流星（29）が26日、都内で行われた日本映画監督協会創立90周年パーティーに出席した。ゲストとして登壇し「日本映画を発展させるために、小さな力ではありますが全力で取り組んでいます。ここにいらっしゃる皆さまとともに、日本映画を発展させられたら」とあいさつ。降壇後は、会場端で見守っていた山田洋次監督（94）に歩み寄り、笑顔で握手を交わした。