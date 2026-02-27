巨人ドラフト1位左腕・竹丸（鷺宮製作所）が24歳の誕生日を迎えた。同2位・田和（早大）、同3位・山城（亜大）にケーキを食べさせられながらお祝いされると「プロ1年目なんで、しっかりもう一回野球頑張りたいなっていう気持ちです」と決意を新たにした。目標である開幕ローテーション入りへ「1軍でいろんな経験できたら」と話した。