美容外科医で「高須クリニック」院長の高須克弥氏（81）が、お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志（62）を起用したCMを3月から放送すると26日までに、自身のSNSで発表した。松本は2024年1月に活動休止を発表し、地上波テレビには登場しておらず、約2年ぶりの“復帰”となる。高須氏は本紙の取材に「まだ詳細は明かせないのですが、地上波のテレビで3月からです。ファンの皆さん、楽しみにしていてください」と話した。SNS