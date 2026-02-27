DeNA・石田裕が、後輩たちに活躍を誓った。DeNAが親会社になって15周年の記念プロジェクトの一環として神奈川県の小学校、特別支援学校に通う子供たちに「15thMEMORIALCAP」を配布。石田裕は母校の横浜市立屏風浦小を訪問し、2〜6年生の児童たちに直接、手渡した。背番号「54」のユニホームを着たり、名前入りの応援タオルを掲げた子供たちに熱狂的に出迎えられ「うれしかった。ベイスターズを応援してくれる子がどんどん