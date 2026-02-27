背水の思いでマウンドに立つ。巨人・戸郷が、28日の韓国・サムスンとの練習試合で初の実戦登板に臨む。阿部監督が見守る中、ブルペンで45球を投げ「凄く危機感を感じながらやっています」と胸の内を明かした。昨季は自己ワースト9敗。腕の位置が低かった数年前のフォームを取り戻すためネットスローでフォーム修正を行う日々を過ごしている。実戦登板も遅らせて、フォーム固めに費やしてきた。結果も内容も問われる今季初実