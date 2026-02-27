楽天本拠地の外野フェンス移設工事が完了した。選手は全体練習前に外野フェンス沿いを歩いて確認。左中間が6メートル、右中間が4メートル狭くなり、投手陣からは「ヤバい」「エグい」「簡単に入りそう」と悲痛な叫びが漏れた。今季先発に挑戦している西口は「“これで入るんか”みたいなのが出てくると思うので、そこのギャップを早めに埋められれば」と語った。右腕は「フライアウトピッチャー」を自認しており「全球ファ