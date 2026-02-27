◇練習試合西武0\0オリックス（2026年2月26日SOKKEN）先発した西武・武内が2回を投げて1安打無失点と好投した。「初回は直球にばらつきもあったが、ファウルや詰まらせることもできた。良かったと思う」と自身初の開幕投手へアピールした。小雨が降る中での登板だったが、緩急を使った投球で相手打線を翻弄（ほんろう）した。初回、先頭打者の西川に対してチェンジアップで見逃し三振を奪うと、その後も140キロ台後半の