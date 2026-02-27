ブルージェイズ岡本和真内野手（29）は26日（日本時間27日）、マーリンズとのオープン戦に「6番・三塁」でスタメン出場。4回1死満塁の好機で二塁打を放ち、3打数1安打2打点。出場3試合連続安打を記録した。前日のタイガース戦で受けた死球の影響を感じさせなかった。初回1死二、三塁の好機で迎えた第1打席は三ゴロ、3回、先頭で迎えた第2打席は空振り三振も、持ち味のフルスイングは発揮した。続く4回の第3打席。1死満塁の大