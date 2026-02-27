Samsungは、次期フラッグシップ機に「プライバシーディスプレイ」と呼ばれる覗き見防止機能を搭載します。しかし、同様の機能は他社のAndroidスマートフォンにも2026年中に実装される可能性があると報じられています。 ↑プライバシーディスプレイ、中国スマホメーカーも導入準備。 この情報は、信頼性の高いリーカー・Digital Chat Station氏が中国のWeiboで報告。それによれば、中国の主要メーカーも現在、ハードウェアレ