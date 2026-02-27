菊池風磨がMCを務める新音楽番組『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』が、日本テレビ系にて4月7日より毎週火曜24時24分に放送されることが決まった。これに先駆け、日本テレビ（関東ローカル）では、＃0となる初回特番が3月31日25時29分から放送される。【写真】かっこいい姿＆かわいい表情も『菊池風磨 1st 写真集「Latido」』フォトギャラリー本番組は、毎週1組のアーティストを迎え、アーティストが楽曲に込めた思いや背景を丁