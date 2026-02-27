北村匠海が4月13日スタートのフジテレビ系月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（毎週月曜21時）で主演することが発表された。北村は地上波連続ドラマ初主演を果たし、「ずっとやりたかった」という教師役に初挑戦する。【写真】北村匠海、「メンズノンノ」3月号カバーに登場本作は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナル