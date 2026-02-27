右座骨部の故障のため、宮崎・都城の３軍・故障班キャンプに参加している巨人の高梨雄平投手（３３）が２６日、３月末の実戦復帰に向けて調整していることを明かした。医師の診断は全治約６か月。「再発しやすい部分なので、体のサビをちゃんと取って、ゲームに入っていける準備をしている」と、野球界では珍しい故障箇所のため、慎重にリハビリを進めている。今キャンプでは既にブルペンにも入り、順調な回復ぶり。「投げたこと