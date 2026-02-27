◆中山記念追い切り（２６日・栗東トレセン）第１００回中山記念・Ｇ２（３月１日、中山）に出走する重賞２勝馬セイウンハーデスが最終追い切りを行った。栗東・坂路で単走。終始馬なりだったが、余裕ある手応えで突き進み、ラストもスムーズに加速した。５４秒９―１２秒０をマーク。橋口調教師は「馬場が重かったので全体時計はかかったけど、しまいは楽にいい時計で動けていた」と納得の表情を見せた。昨秋は天皇賞・秋、ジ