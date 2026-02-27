週末の出走馬が２６日、確定した。３月３日付で定年引退を迎える調教師７人が、いよいよラストウィークを迎える。ＪＲＡ所属の女性騎手で初めて重賞制覇した藤田菜七子さんらを育てた根本康広調教師（７０）＝美浦＝は、１３頭がスタンバイ。騎手時代を含めて５０年。トレーナーとして多くの弟子を育てた根本調教師は、引退を今週末に控え「早かったね。あっという間だった」と回想した。アイドルジョッキーとして注目を浴びた