福岡県の「よかパパ育休助成金」申請締切をきっかけに、中小企業の採用広報を見直す動きが強まっています。制度対応を社内で完結させるだけでなく、採用と定着にどうつなげて伝えるかが、今の実務では大きな差になります。スパイアソリューションは子育て応援宣言企業として、両立支援を発信設計に落とし込む視点を整理して発信しています。 スパイアソリューション「両立支援を採用と定着に活かす発信視点」