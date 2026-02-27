伊東の春を告げる「大室山 山焼き」が、2026年2月8日に開催予定です。山麓から山頂まで炎が一気に駆け上がる景色は、一年に一度だけ見られる特別な時間です。朝のお鉢焼きから正午の全山焼きまで、時間ごとに表情が変わるので、現地観覧の計画を立てる価値が高いイベントです。 伊東市「第47回大室山 山焼き」 開催日：2026年2月8日（日）延期日：2026年2月15日（日）開催時間：9:15〜13:00（予定）会