2026年2月22日（日）よる7時00分から、BS12 トゥエルビで「この動画は再生できません THE MOVIE」がテレビ初放送されます。放送場所は全国無料BS放送のBS12で、休日のゴールデン帯にじっくり見られる編成です。かが屋の2人が軸になるホラーミステリーなので、怖さと考察の両方を一度に味わえる1本です。 BS12 トゥエルビ「この動画は再生できません THE MOVIE」 放送日：2026年2月22日（日）放送開始：よる7時00分