空飛ぶバイク市場は、都市交通の次世代インフラとして一気に存在感を高めています。Astute Analyticaが2026年2月20日に公表した最新分析では、2033年までの高成長シナリオが示されました。渋滞回避と環境負荷低減を同時に狙える移動手段として、各地域で導入議論が進行中です。 Astute Analytica「空飛ぶバイク市場レポート」 公表日：2026年2月20日2024年市場規模：806億米ドル2033年市場規模予測：3