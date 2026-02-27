【さらば伯楽】土田師は78年、大久保洋吉厩舎の調教助手としてホースマン人生のスタートを切った。引退の時が迫った今、胸に去来するのは恩師への感謝。「兄貴みたいな感じかな。親分（洋吉氏）の下でできていなかったら、ここまでやってこられなかったかも」と目を赤く染めながら振り返った。競馬の世界に飛び込んだきっかけも“師匠”だった。「実家の牧場に大久保洋吉先生の父・大久保末吉さんがよく来てくれた。それで調教